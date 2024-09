Ex-presidente do Peru Alberto Fujimori morre aos 86 anos

LIMA, 12 SET (ANSA) - O polêmico ex-presidente do Peru Alberto Fujimori morreu na noite da última quarta-feira (12), aos 86 anos, em sua residência em San Borja, onde vivia com a filha, Keiko Fujimori, líder do principal partido de direita do país.

A informação foi confirmada em comunicado assinado pelos quatro filhos do político e divulgado nas redes sociais. "Depois de uma longa batalha contra o câncer, o nosso pai, Alberto Fujimori, acaba de sair ao encontro do Senhor. Pedimos a quem o apreciou, que nos acompanhe com uma oração pelo descanso eterno de sua alma. Muito obrigada, pai", diz a nota.

Fujimori sofria de vários problemas de saúde, como câncer de língua, fibrilação atrial, doenças pulmonares e hipertensão. Sua saúde deteriorou-se rapidamente na última semana, após completar o tratamento de radioterapia oral em agosto, relataram seus familiares.