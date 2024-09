Papa pede atenção a marginalizados no 'país de milionários'

SINGAPURA, 12 SET (ANSA) - O papa Francisco ressaltou a necessidade de não excluir as pessoas marginalizadas do progresso social nesta quinta-feira (12), durante seu primeiro dia de compromissos oficiais em Singapura.

Em discurso para autoridades locais, o líder da Igreja Católica pediu que os governantes do país deem atenção especial aos "pobres e idosos, cujo trabalho lançou as bases do país que conhecemos hoje, e que haja proteção à dignidade dos trabalhadores migrantes, que contribuem grandemente para a construção da sociedade e que devem ter a garantia de um salário justo".

Francisco, que fez referência à enorme desigualdade social que assola o país, cuja metrópole futurista abriga a maior concentração de milionários do planeta, lembrou que "eles [os prédios altamente modernos da Cidade-Estado de Singapura] são um testemunho claro da engenhosidade humana, do dinamismo da sociedade singapurense e da perspicácia do espírito empreendedor, que aqui encontraram terreno fértil para se expressar". Em seguida, o Papa acrescentou que o país, que prosperou economicamente e hoje abriga o quarto maior centro financeiro do mundo, também precisa trabalhar para construir "uma sociedade na qual a justiça social e o bem comum sejam tidos em alta consideração", já que grande parte da população local vive abaixo da linha de pobreza.