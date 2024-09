Premiê da Espanha recebe opositor venezuelano em Madri

"Dou calorosas boas-vindas em nosso país a Edmundo González Urrutia, a quem recebemos demonstrando o compromisso humanitário e a solidariedade da Espanha com os venezuelanos", escreveu Sánchez no X (antigo Twitter).

Segundo o premiê, a "Espanha continua a trabalhar a favor da democracia, do diálogo e dos direitos fundamentais do povo irmão da Venezuela".

A mensagem é acompanhada de um vídeo que o mostra caminhando e conversando descontraído nas avenidas do Palácio da Moncloa, residência oficial do premiê, junto do venezuelano e sua filha Carolina, que mora em Madri há 10 anos.

Por sua vez, González Urrutia garantiu que continuará "a lutar para fazer valer a vontade soberana do povo venezuelano" após as eleições de 28 de julho e agradeceu ao governo pela concessão de asilo.

"Estimados compatriotas, hoje tive uma conversa muito grata e interessante com o premiê espanhol, Pedro Sanchez, a quem agradeci profundamente a disponibilidade em receber a mim e à minha esposa na Espanha", escreveu Gonzalez no comunicado.

"Ao mesmo tempo, manifestei o nosso reconhecimento pelo seu interesse em trabalhar para recuperar a democracia e o respeito pelos direitos humanos no nosso país", acrescenta o líder da oposição.