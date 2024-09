Autor de plano para matar Trump pode pegar 20 anos de prisão

WASHINGTON, 16 SET (ANSA) - Ryan Routh, suspeito de planejar um ataque contra o candidato a presidente dos Estados Unidos Donald Trump, foi formalmente acusado de crimes federais ligados a armas de fogo e arrisca pegar 20 anos de prisão.

A informação é da agência Associated Press e foi divulgada após o homem comparecer a um tribunal, onde ouviu as acusações de posse de arma apesar de ter uma condenação anterior e posse de arma com número de série parcialmente apagado.

A primeira tipologia pode render a Routh uma pena de até 15 anos de prisão, e a segunda, a até cinco anos de cadeia.