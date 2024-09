Milão lidera ranking de cidades menos seguras da Itália

ROMA, 16 SET (ANSA) - As metrópoles turísticas lideram o ranking de cidades menos seguras da Itália, elaborado pelo jornal econômico Il Sole 24 Ore.

Milão, capital financeira do país, aparece na primeira posição, com 7.093,9 mil crimes denunciados para cada 100 mil habitantes em 2023, um crescimento de 4,9% sobre o período pré-pandemia e com recordes negativos em furtos e roubos. Além disso, a metrópole lombarda está em terceiro lugar em violências sexuais e em quinto por delitos ligados a drogas.

A capital Roma é a segunda no ranking de cidades menos seguras, com 6.071,3 denúncias por cada 100 mil habitantes, aumento de 16,7% em relação a 2019, praticamente empatada com Florença, com 6.053,8/100 mil, puxada pelo aumento de 56% nos roubos na comparação com 2022.