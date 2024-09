Suposto atirador de Trump teria agido sozinho e não fez disparos

A obra incoerente foi batizada de "A guerra invencível da Ucrânia" e está disponível em 291 páginas, que contam com imagens gráficas de soldados e civis de conflitos em todo o mundo.

Na coletiva, Jeffrey B. Veltri, porta-voz do FBI, disse também que a investigação ainda apura se o homem agiu sozinho, mas, no momento, "não temos informações de que ele agiu com outra pessoa.

Em meio a críticas pela nova tentativa de assassinato contra o republicano, as autoridades norte-americanas tentaram destacar a operação bem sucedida que levou o principal suspeito à prisão.

"O que fizemos ontem prova que o sistema pode funcionar porque o suspeito nem chegou perto de disparar uma bala e nós o prendemos e o levamos à justiça", afirmou o xerife do Condado de Palm Beach, Ric Bradshaw.

Além disso, Bradshaw contou que Trump ligou para ele na noite de domingo e "me agradeceu por tudo que fizemos junto com o Serviço Secreto". "Ele sabe que trabalhamos muito bem juntos, e ele se sente seguro. Isso é importante porque ele está", concluiu.

Paralelamente, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que ligou para o magnata para falar sobre a tentativa de ataque, "mas ele não estava disponível". "Tentarei novamente mais tarde", garantiu. (ANSA).