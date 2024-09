Cúpula do G7 da Cultura na Itália teve Ucrânia como foco

NÁPOLES, 20 SET (ANSA) - O primeiro dia da Cúpula do G7 da Cultura em Nápoles, na Itália, teve a Ucrânia, que trava uma guerra contra a Rússia, como principal tema das conversas entre os líderes participantes do evento.

Alessandro Giuli, ministro da Cultura da Itália, confirmou o compromisso de Roma em ajudar Kiev no trabalho de proteção e reconstrução do seu patrimônio histórico-artístico danificado pelo conflito.

"O G7 foi inaugurado deliberadamente pelo ministro da Cultura da Ucrânia para deixar claro que a agenda deste G7 diz respeito à cultura, mas partiu do fundamental: as democracias liberais em todo o mundo são compactas e unidas para a proteção do património cultural de um país antigo que faz parte da nossa cultura europeia e global", declarou Giuli em seu discurso de abertura.