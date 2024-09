Homem destrói obra do artista chinês Ai Weiwei na Itália

BOLONHA, 20 SET (ANSA) - Uma obra de porcelana do artista chinês Ai Weiwei foi destruída nesta sexta-feira (20) pouco antes da inauguração de uma exposição no Palazzo Fava, em Bolonha.

De acordo com as autoridades locais, um homem de 57 anos, originário da República Tcheca, foi o responsável pelo ato. O vândalo, no entanto, não teve seu nome revelado.

Após quebrar intencionalmente a obra, o indivíduo foi barrado por seguranças e levado à delegacia. Ele será denunciado por destruição de bens culturais ou paisagísticos.