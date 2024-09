Livro apresentado no Pará mostra influência italiana em Belém

SÃO PAULO, 20 SET (ANSA) - A Embaixada da Itália no Brasil apresentou em Belém, no Pará, o livro "Santa Maria de Belém do Mar Doce. Arquitetos e Artistas Decoradores Italianos - Séculos 18 a 20", que tem curadoria de Jussara Derenji.

O lançamento da obra ocorreu no Palacete Faciola e a abertura do evento foi protagonizada por Daniela Santanchè, ministra do Turismo da Itália, presente na cidade em razão da reunião ministerial de Turismo do G20.

"A apresentação de hoje não é apenas uma valorização do passado, mas também um passo fundamental para incentivar o estabelecimento de novas conexões entre os povos, baseadas na história, mas com os olhos voltados para o futuro", disse Santanchè.