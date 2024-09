Norris supera Leclerc e lidera treinos para GP de Singapura

ROMA, 20 SET (ANSA) - Embora Charles Leclerc, da Ferrari, tenha liderado primeiro treino livre do Grande Prêmio de Singapura, em Marina Bay, foi o piloto Lando Norris, da McLaren, quem foi o mais rápido do dia ao superar o tempo do oponente monegasco na segunda sessão dos trabalhos.

O ferrarista cravou 1m31s763 em sua volta mais rápida durante as atividades iniciais, tendo superado Norris por apenas 0s076.

O espanhol Carlos Sainz, parceiro de equipe de Leclerc, fechou na terceira posição.