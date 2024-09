SP receberá fórum econômico e empresarial entre Brasil e Itália

SÃO PAULO, 20 SET (ANSA) - A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) receberá no próximo dia 9 de outubro um fórum para discutir as relações econômicas e empresariais entre Brasil e Itália.

A iniciativa, que acontecerá das 9h às 18h (horário de Brasília), ocorrerá por ocasião da visita a São Paulo do vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani.

O Fórum Econômico-Empresarial também terá como objetivo identificar formas de colaboração em cinco importantes segmentos industriais.