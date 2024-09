Começa julgamento de feminicídio que mobilizou Itália em 2023

VENEZA, 23 SET (ANSA) - Começou nesta segunda-feira (23), em Veneza, o julgamento de Filippo Turetta pelo assassinato de sua ex-namorada Giulia Cecchettin, de 22 anos, caso que chocou a Itália e jogou luz sobre os problemas do feminicídio e da violência de gênero no país.

Turetta, 22, confessou ter esfaqueado Cecchettin até a morte em Fossò, perto de Veneza, em 11 de novembro de 2023, dias antes de ela se formar em engenharia biomédica na Universidade de Pádua.

O crime causou consternação generalizada, em parte devido à brutalidade do assassinato, mas também pela juventude do agressor e da vítima. Segundo promotores do caso, Turetta esfaqueou Cecchettin 75 vezes.