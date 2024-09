Grupo Friedkin, dono da Roma, fecha acordo para comprar Everton

ROMA, 23 SET (ANSA) - O Grupo Friedkin, dono da Roma, anunciou nesta segunda-feira (23) que fechou um acordo para adquirir o Everton, da Inglaterra.

O consórcio do americano Dan Friedkin comprou toda a participação do iraniano Farhad Moshiri, que era proprietário dos Toffees desde 2016. Ao todo, 94% das ações do Everton pertenciam ao empresário.

A partir de agora, a mudança de propriedade está sujeita a aprovação da Premier League, da Federação Inglesa de Futebol (The FA) e da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido.