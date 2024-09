Itália corrige resultado do PIB em 2023 para 0,7%

Por outro lado, o Istat também revisou para baixo o resultado do déficit fiscal em 2023, que passou de 7,4% do PIB para 7,2%, enquanto a dívida pública no fim do ano passado, que havia sido estimada em março em 137,3%, foi corrigida para 134,6%.

Já os resultados da economia em 2021 e 2022 foram revisados para cima: no primeiro caso, de 8,3% para 8,9%, e no segundo, de 4,0% para 4,7%. (ANSA).

