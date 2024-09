Mattarella afirma que esporte italiano foi 'excelente' em Paris

Mattarella acrescentou que o evento na capital italiana serviu para "recuperar o espírito envolvente e emocionante" que os atletas demonstraram em Paris.

"É impressionante que a Itália tenha conquistado medalhas todos o dias, o que é quase inimaginável. Além disso, o fato de ser o único país a conseguir isso é verdadeiramente uma fonte de satisfação", comentou.

Na cerimônia, o presidente também entregou medalhas aos atletas presentes e cumprimentou todos, tendo trocado mais algumas palavras com vários deles, como Assunta Legnante, Rigivan Ganeshamoorthy e Gregorio Paltrinieri.

Os presidentes dos Comitês Olímpico e Paralímpico Nacional Italiano (Coni e CPI), Giovanni Malagò, e Luca Pancalli, respectivamente, agradeceram os esforços de Mattarella.

"Mattarella, você foi a nossa primeira medalha de ouro nos Jogos de Paris, mantendo sempre a proximidade. Você foi até a Vila Olímpica, enfrentou condições climáticas adversas para ver o desfile e acompanhou os eventos, isso empurrou os nossos atletas", declarou Malagò.

Por fim, o chefe de Estado foi presenteado pelos participantes com a bola da final olímpica do vôlei feminino, assinada por todas as atletas campeãs, e o disco usado na decisão paralímpica por Ganeshamoorthy. (ANSA).