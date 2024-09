Meloni defende multilateralismo e alerta sobre IA na ONU

NOVA YORK, 23 SET (ANSA) - A premiê da Itália, Giorgia Meloni, defendeu nesta segunda-feira (23) o reforço do multilateralismo para combater as crises atuais no mundo, durante discurso na Cúpula do Futuro, parte da programação da Assembleia-Geral das Nações Unidas, em Nova York, nos Estados Unidos.

"Vivemos tempos de crises, mas as crises escondem sempre uma oportunidade", declarou a primeira-ministra.

Segundo ela, "nenhum Estado pode governar as crises do nosso tempo e, por isso, a Itália é uma grande apoiadora do multilateralismo e da sua instituição mais representativa, que é a ONU, onde cada voz é ouvida".