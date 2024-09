'Não haverá guerra civil', diz Arce sobre marcha de Evo Morales

LA PAZ, 23 SET (ANSA) - O presidente da Bolívia, Luis Arce, garantiu que não haverá uma guerra civil no país, que há dias vive um clima de tensão devido à marcha liderada pelo ex-chefe de Estado Evo Morales, que pede a renúncia do atual mandatário.

"Não cairei nas provocações de uma guerra civil porque é exatamente o que querem os inimigos internos e externos do nosso Estado", declarou Arce durante uma transmissão televisiva. "O nosso empenho é com a paz, e isso é possível realizar a partir do diálogo e do respeito rigoroso às nossas leis vigentes", acrescentou.

Ao lado do vice-presidente David Choquehuanca, o mandatário também criticou os episódios de violência cometidos por seguidores de Morales durante a "Marcha para Salvar a Bolívia" no município de El Alto, com a utilização de fogos de artifício, pedras e explosivos, no último domingo (22).