Número de mortos em desabamento na Itália sobe para 4

O pai das crianças, Antonio Zotto, 40, marido de Spadafora, e Gennaro, o filho de dois anos do casal, foram retirados dos escombros com vida. O homem está em estado grave no hospital, enquanto o menino, que sofreu uma fratura no fêmur, não corre risco de morte.

Com a extração do corpo da idosa dos escombros, os bombeiros encerraram a operação de busca e resgate. O desabamento do prédio foi causado por uma explosão no encanamento de gás liquefeito no segundo andar do edifício. (ANSA).

