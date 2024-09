Sinner é convocado para defender Itália na Copa Davis

"Este ano voltaremos a Málaga com o objetivo de homenagear, como sempre, a camisa azul da Itália e dar o nosso melhor pelo nosso país. Entre agora e novembro reunirei todos os elementos que me permitirão tomar as decisões finais, dependendo do estado físico e mental dos nossos jogadores", declarou Volandri.

Atual campeã da Copa Davis, a Itália avançou de fase como líder da chave A, que foi completada por Holanda, Bélgica e Brasil. Os próximos compromissos do torneio serão de 19 a 24 de novembro. (ANSA).

