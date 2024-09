Argentina emite mandado de prisão internacional contra Maduro

Todos são acusados de crime organizado no caso de um Boeing 747-300, de propriedade da Emtrasur, subsidiária de carga da companhia aérea estatal venezuelana Conviasa, bloqueado na Argentina em junho de 2022, quando a Justiça do país atendeu a um pedido do governo dos Estados Unidos.

Os americanos alegaram que o avião foi comprado ilegalmente pela Venezuela da companhia aérea iraniana Mahan Air, alvo de sanções, e era utilizado em operações secretas por agentes de Teerã em toda a América Latina.

O governo de Washington conseguiu confiscar a aeronave e levá-la para o condado de Miami-Dade, na Flórida, em fevereiro de 2024, já sob a gestão Milei. Caracas classificou a operação como um ato de pirataria, alegando que o avião foi roubado.

(ANSA).

