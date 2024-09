Governo italiano pede respeito por direitos humanos na Venezuela

A crise na Venezuela se agravou e a população foi às ruas depois que o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) declarou o presidente Nicolás Maduro como vencedor nas eleições presidenciais, sem apresentar as atas de votação.

No entanto, a oposição reivindica a vitória de Edmundo González Urrutia, apoiado por María Corina Machado, apesar de a justiça da Venezuela ter emitido um mandado de prisão contra o candidato.

África - Durante a reunião, Tajani também destacou a importância de reforçar a parceria com a África, enfatizando que "a implementação do Plano Mattei com projetos concretos é uma prova tangível do compromisso renovado da Itália com o continente".

"A segurança, a estabilidade e a prosperidade de África estão no centro da agenda da presidência italiana do G7", afirmou.

"Olhamos para esta região com grande interesse, tanto para prosseguir a estabilização estratégica como para proteger pragmaticamente os crescentes interesses comerciais e as cadeias de abastecimento globais". (ANSA).