'Vermiglio' é escolhido para representar Itália no Oscar

ROMA, 24 SET (ANSA) - O longa "Vermiglio", da cineasta Maura Delpero, foi escolhido nesta terça-feira (24) pela Associação Nacional de Indústrias Cinematográficas e Audiovisuais (Anica) para representar a Itália na disputa pelo Oscar de melhor filme internacional em 2025.

A obra superou outros 17 concorrentes, incluindo o favorito "Parthenope", de Paolo Sorrentino, ganhador da estatueta na categoria por "A Grande Beleza" em 2014. Segundo a Anica, o trabalho de Delpero foi eleito "por sua capacidade de contar a Itália rural do passado, cujos sentimentos e temas ainda são universais e atuais".

"Vermiglio" venceu recentemente o Leão de Prata - Grande Prêmio do Júri no Festival de Veneza e é ambientado nas Dolomitas, na fronteira com a Áustria, durante a Segunda Guerra Mundial.