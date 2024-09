Antitruste da Itália investiga Shein por propaganda enganosa

De acordo com a Associação Italiana para a Defesa do Consumidor (Codacons), isso, na prática, seria "Greenwashing", um ecologismo de fachada baseado em declarações falsas sobre a sustentabilidade e o respeito pelo meio ambiente através de produtos e atividades que induziriam de modo enganoso os consumidores a comprar.

A Associação Nacional dos Usuários do Serviço Público (ASSOUTENTI) busca uma possível reparação da Shein para todos os consumidores italianos que foram incentivados a fazer compras com base nas mensagens enganosas. Já a Associação Nacional de Defesa e Orientação do Consumidor (ADOC) também exige uma intervenção urgente para proteger os consumidores.

A Shein afirma estar disposta a colaborar e assegura o seu compromisso "em respeitar as leis e regulamentos dos mercados em que opera", mantendo "total transparência para com os seus clientes".

No entanto, as autoridades acrescentam que algumas informações presentes na "evoluSHEIN", que traz uma coleção de roupas declarada "sustentável" pela empresa, podem induzir os consumidores ao erro quanto à quantidade de fibras "verdes" utilizadas, ao deixar de informá-los sobre a não reciclabilidade adicional do vestuário. (ANSA).

