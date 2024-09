Exército de Israel abre caminho para invasão terrestre no Líbano

Vocês os destruirão", acrescentou o general para suas tropas.

As IDF também anunciaram a mobilização de duas brigadas de reservistas no norte de Israel, prenunciando uma possível invasão terrestre ao Líbano, palco de bombardeios desde o fim da semana passada.

Paralelamente, segundo o portal Ynet, Netanyahu autorizou a abertura de negociações com os EUA para um cessar-fogo temporário. No entanto, como os EUA não falam com o Hezbollah, considerado terrorista por Washington, os contatos seriam indiretos por meio dos governos libanês, da França e de outros países europeus.

A fronteira entre Líbano e Israel é palco de tensões desde o início da atual guerra na Faixa de Gaza, em 7 de outubro de 2023. No entanto, a situação se agravou há cerca de uma semana, quando explosões coordenadas de pagers e walkie-talkies atribuídas pelo Hezbollah - grupo aliado do Hamas e do Irã - a Israel deixaram dezenas de mortos.

Nos dias seguintes, as IDF lançaram diversos bombardeios contra o sul do Líbano, o Vale do Beqaa e zonas da capital Beirute onde estariam escondidos mísseis do movimento xiita.

O balanço de quase uma semana de ataques é de mais de 600 mortos, incluindo dezenas de crianças e mulheres, mas também comandantes de alto escalão do grupo extremista, além de milhares de feridos.