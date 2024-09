SÃO PAULO, 25 SET (ANSA) - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), condenou nesta quarta-feira (25) em Nova York, nos Estados Unidos, as recentes ações do governo de Israel e declarou que a maioria da população não apoia as ações das forças do país.

"Eu condeno de forma veemente esse comportamento do governo de Israel e tenho certeza que a maioria do povo de Israel não concorda com esse genocídio", disse o petista. (ANSA).