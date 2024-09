'Nunca estive tão otimista', diz Lula sobre acordo UE-Mercosul

SÃO PAULO, 25 SET (ANSA) - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), revelou nesta quarta-feira (25) em Nova York, nos Estados Unidos, que nunca esteve tão otimista com o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que vem sendo negociado há quase 25 anos.

Em uma entrevista coletiva, o chefe de Estado declarou que o Brasil "está pronto" para assinar e passou a bola para o bloco europeu.

"Eu nunca estive tão otimista com o acordo UE-Mercosul. Eu disse para Von der Leyen que o Brasil está pronto para assinar e que agora a responsabilidade é toda da UE, porque durante 20 anos se jogava a culpa no país do Mercosul", declarou Lula ao ser perguntado sobre o tema.