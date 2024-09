Pesquisa com IA encontra 303 geoglifos no deserto de Nazca

MILÃO, 25 SET (ANSA) - Com a utilização da Inteligência Artificial (IA), um grupo de cientistas japoneses descobriu pouco mais de 300 novos geoglifos no deserto de Nazca, no Peru, nos últimos seis meses.

A quantidade de gravuras encontradas neste período quase superou o número de linhas achadas por arqueólogos em 70 anos de pesquisa. Em quase um século, 430 geoglifos foram identificados.

De acordo com os especialistas, as 303 linhas misteriosas encontradas neste ano com o uso da IA quase duplicou o total de geoglifos conhecidos, que foram feitos há cerca de dois mil anos por uma civilização pré-inca.