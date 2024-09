UE e dezenas de países assinam documento para reconstruir Kiev

WASHINGTON, 25 SET (ANSA) - Em um evento à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, mais de 30 países e a União Europeia aderiram à declaração conjunta de apoio à recuperação e reconstrução da Ucrânia lançada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

"Nós, os líderes do G7, reafirmamos o nosso apoio inabalável à Ucrânia hoje e no futuro, na guerra e na paz. Em conjunto com organizações internacionais parceiras, continuamos determinados a fornecer apoio militar, orçamental, humanitário e de reconstrução à Ucrânia e ao seu povo", diz a declaração.

O documento seguirá aberto à adesão de outras nações que quiserem participar.