Ataque de Israel contra escola em Gaza deixa ao menos 15 mortos

Um ataque aéreo de Israel contra uma escola no campo de refugiados de Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, deixou ao menos 15 mortos nesta quinta-feira (26), informou a Defesa Civil do enclave palestino.

De acordo com as agências de notícias palestinas Wafa e Al Jazeera, muitas pessoas que se abrigavam no colégio Hafsa al-Faluja ficaram feridas, algumas em estado grave.

Fontes locais relataram que entre as vítimas do bombardeio há muitas mulheres e crianças.