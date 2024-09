Corina Machado agradece a Meloni por apoio da Itália

Em seu discurso na Assembleia-Geral, na noite de terça-feira (23), Meloni criticou a "brutal repressão" por parte do governo Maduro, com "a morte de dezenas de manifestantes, a prisão arbitrária de milhares de opositores políticos e a incriminação e exílio do candidato" Edmundo González Urrutia, que teve de fugir para a Espanha para evitar a cadeia.

"A comunidade internacional não pode ficar só olhando, é nosso dever levantar a voz", ressaltou a premiê italiana.

Maduro se declarou vencedor das eleições de 28 de julho, resultado chancelado pelo Tribunal Supremo de Justiça, mas contestado pela oposição e por grande parte da comunidade internacional, que cobram a apresentação das atas eleitorais.

(ANSA).

