Presidente do Parlamento Europeu se reúne com opositor de Maduro

MADRID, 26 SET (ANSA) - A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, teve nesta quinta-feira (26), em Madri, um "breve encontro" com o líder da oposição venezuelana, Edmundo González Urrutia, antes de participar do encerramento do fórum da Fundação Faes, a think tank do Partido Popular (PP).

O rival de Nicolás Maduro foi apresentado pelo líder da fundação, o ex-primeiro-ministro José Maria Aznar, como "presidente eleito na Venezuela" e foi aplaudido pelos presentes.

Além de González Urrutia, também estiveram presentes no encontro com Metsola o líder do PP, Alberto Nunez Feijó, o prefeito de Madri, José Luis Martinez Almeida, e outros líderes populares.