30 países e UE pedem fim de conflitos na Venezuela

"Chegou a hora de os líderes políticos venezuelanos iniciarem conversas construtivas e inclusivas sobre uma transição com garantias para ambos os lados, a fim de resolver o impasse político do país e restaurar as instituições democráticas de forma pacífica, de acordo com a lei venezuelana e com a vontade do povo expressa através da votação de 28 de julho", diz a declaração.

O documento ainda cobra a "libertação imediata das pessoas detidas arbitrariamente sem respeitar as garantias de um julgamento justo; o fim do uso excessivo da força, da violência política e do assédio contra a oposição e a sociedade civil; e o regresso imediato do Gabinete do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, assim como a criação das condições necessárias que lhe permitam cumprir plenamente o seu mandato".

Além disso, a declaração pede "para respeitar e cumprir os compromissos assumidos no âmbito do direito internacional em matéria de asilo diplomático, proporcionando salvo-conduto aos seis requerentes de asilo atualmente refugiados na Embaixada da Argentina em Caracas, permitindo-lhes sair do território venezuelano".

Segundo relatório da ONU publicado em 17 de setembro, a "violência contra opositores das autoridades venezuelanas atingiu níveis sem precedentes" após as eleições de 28 de julho, que mantiveram o presidente Nicolás Maduro no poder, mesmo sem a comprovação do resultado do pleito.

O documento das Nações Unidas também afirma que mais de 2,4 mil manifestantes foram presos na Venezuela desde o final de julho, sendo que 25 pessoas morreram durante protestos após a declaração do Tribunal Supremo de Justiça sobre a reeleição de Maduro.

O adversário do presidente nas urnas, Edmundo González, está em exílio na Espanha, após ser alvo de três mandados de prisão por crimes pós-eleitorais, como "incitação à desobediência" e "conspiração". (ANSA).