Brasil e China assinam declaração contra armas nucleares

NOVA YORK, 27 SET (ANSA) - Os governos de Brasil e China se uniram a outros países nesta sexta-feira (27) para assinar um comunicado conjunto que faz um alerta contra as ameaças de uso de armas nucleares.

"Apelamos à abstenção do uso e da ameaça [de uso] de armas de destruição em massa, em particular armas nucleares, químicas e biológicas", escrevem Argélia, Bolívia, Brasil, China, Colômbia, Egito, Indonésia, Cazaquistão, Quênia, África do Sul, Turquia e Zâmbia, em comunicado.

A declaração conjunta foi adotada no final de uma reunião com os ministros das Relações Exteriores da China e do Brasil sobre a Ucrânia, à margem da Assembleia Geral da ONU, em Nova York.