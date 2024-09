Candidata trans em São Paulo é alvo de ataque a tiros

SÃO PAULO, 27 SET (ANSA) - Uma candidata transexual a vereadora na cidade de São Paulo diz ter sofrido um atentado a tiros na noite da última quinta-feira (26), a 10 dias do primeiro turno das eleições municipais.

Léo Áquilla, conhecida do público brasileiro por ter sido repórter e apresentadora na TV, contou que estava em um carro com seu assessor na Rodovia Presidente Dutra quando um motociclista fez o automóvel parar no acostamento e abriu fogo.

"Comunicamos a todos os apoiadores, amigos e familiares que Léo Áquilla foi vítima de uma tentativa de homicídio. Os projéteis atingiram seu carro, mas ela não foi atingida", diz uma mensagem nas redes sociais da candidata.