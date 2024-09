Damiano David, vocalista do Maneskin, lança 1º single solo

A faixa é fruto da colaboração com o cantor, compositor e produtor britânico Labrinth, que também supervisionou a produção.

Os versos "I feel sorrow no more, the calm after the storm, and peace belongs to me" ("Não sinto mais dor, a calma depois da tempestade, e a paz pertence a mim"), que abrem a canção, parecem reivindicar uma maturidade e consciência de um homem adulto, e não mais de um garoto.

O trecho "Look at those light rays, no dark days anymore" ("Olhe esses raios de luz, não há mais dias escuros") evoca imagens e sensações que remetem a um mundo onírico e cinematográfico, ideia apoiada pelo videoclipe oficial, dirigido pela dupla Nono + Rodrigo.

"Silverlines" é o cartão de visitas de um projeto maior em que o artista de 25 anos está trabalhando, um novo caminho que Damiano já reiterou que não representa uma despedida do Maneskin, apesar dos rumores das últimas semanas, fortalecidos pela decisão do músico de apagar as referências à banda de sua biografia no Instagram.

"Para onde você quer ir?", questiona o motorista de um carro ao artista no fim do videoclipe. "Todo lugar", responde o astro.

(ANSA).