Ex-colega de suspeito faz novas revelações sobre caso Madeleine

"Ele me disse que uma pessoa estava com ele, com quem ele teve uma discussão, supostamente era sua mulher. Ele disse que levou a criança em Portugal em seu carro, e no momento em que a polícia e os cães estavam na casa, ele foi embora e sumiu", declarou Codin à Corte alemã.

Brueckner, que sempre negou ter sequestrado Maddie e já foi condenado no passado, é julgado na Alemanha por agressão sexual e violação. Os crimes teriam sido cometidos por ele entre 2000 e 2017 e não são relacionados ao sumiço da menina de três anos.

Segundo Codin, Brueckner também teria confessado que sequestrou e estuprou meninas em um ônibus de sua propriedade. Ele, porém, nunca falou sobre assassinatos, mas questionou o detendo sobre a possibilidade de extrair DNA de ossos enterrados.

"Christian estava muito orgulhoso de suas ações e como se estivesse vivendo tudo de novo enquanto contava sobre elas. Ele contou tudo em detalhes. Estou com medo de Brueckner agora porque alguém me disse que eu seria esfaqueado nas costas ? concluiu o romeno.

Bruckner, detido em Milão em 2020, nunca foi formalmente acusado do desaparecimento da menina, apesar de as suspeitas contra ele terem aumentado.

Relembre o caso - Maddie desapareceu durante uma viagem à Praia da Luz, em Portugal, dez dias antes de completar quatro anos de vida. A menina estava com os dois irmãos gêmeos, Sean e Amelie, então com dois anos, no quarto do hotel.