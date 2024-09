Itália celebra 100 anos de nascimento de Mastroianni

Mastroianni, que desde pequeno sonhou em atuar, estreou no teatro e no cinema em 1948, acumulando quase 150 personagens em sua carreira. Em 1962, a revista americana Time listou-o como "a estrela estrangeira mais amada dos Estados Unidos".

No entanto, Mastroianni nunca admitiu os rótulos de "amante latino" e de "estrela". Amava a família, principalmente as duas filhas, Bárbara e Chiara; dizia-se preguiçoso, mas adorava a vida no set, que o fazia passar de um filme para outro.

Nunca se divorciou da esposa, Flora Carabella, que conheceu no teatro e com quem se casou em 1950, mas viveu vários amores ao longo da vida, como com a atriz americana Faye Dunaway e com a francesa Catherine Deneuve, que lhe deu a filha Chiara e que o convenceu a se mudar para Paris, na França, lugar que se tornou sua segunda casa.

O astro faleceu em 1996, aos 72 anos, em Paris, vítima de câncer de pâncreas. Ao seu lado estavam a amante, a cineasta italiana Anna Maria Tatò, e a filha Chiara. (ANSA).

