Itamaraty lamenta morte de jovem brasileira por Israel no Líbano

(ANSA) - BRASÍLIA, 27 SET - O Ministério das Relações Exteriores manifestou nesta sexta-feira (26) sua "consternação" pela morte de uma adolescente brasileira de 16 anos no sul do Líbano e condenou os ataques israelenses no país.

"O governo brasileiro tomou conhecimento, com grande pesar e consternação, da morte da adolescente brasileira Mirna Raef Nasser, natural de Balneário Camboriú. Segundo relato familiar, a adolescente e seu pai, de nacionalidade libanesa, foram atingidos por bombardeio aéreo, em casa, na segunda-feira", diz uma nota do Itamaraty.

O comunicado lembra que Mirna é a segunda vítima brasileira da ofensiva israelense contra o grupo Hezbollah, que também matou o adolescente Ali Kamal Abdallah, de 15 anos de idade, natural de Foz do Iguaçu.