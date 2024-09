Milão recorre contra nome de Berlusconi em aeroporto

MILÃO, 27 SET (ANSA) - A Prefeitura de Milão aprovou nesta sexta-feira (27) um recurso contra a intitulação do Aeroporto de Malpensa, um dos mais movimentados da Itália, com o nome do ex-premiê Silvio Berlusconi, morto em 12 de junho de 2023, aos 86 anos.

A ação será promovida em colaboração com outras prefeituras nos arredores do aeroporto e deve ser protocolada no Tribunal Administrativo Regional da Lombardia na semana que vem.

"Confirmo que nos associamos ao recurso com outros municípios", declarou o prefeito de Milão, Giuseppe Sala, de centro-esquerda.