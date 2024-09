Passagem do furacão Helene mata quase 20 nos EUA

Seis estados americanos declararam situação de emergência: Flórida, Tennessee, Geórgia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Virgínia. As chuvas torrenciais transbordaram rios, que inundaram diversas ruas e rodovias. A cidade de Atlanta, na Geórgia, emitiu um alerta sobre a possibilidade de inundações no centro da cidade, onde 25 moradores foram resgatados, muitos dos quais de cima dos telhados de residências.

Segundo alerta do Centro Nacional de Furacões emitido nesta manhã, apesar de Helene ter perdido a força e sido rebaixado para tempestade tropical, as consequências de sua passagem podem continuar a ser catastróficas com inundações de grandes proporções em zonas urbanas.

Também há riscos de deslizamentos de terra, especialmente na área montanhosa do sul dos Apalaches. Em Asheville, Carolina do Norte, quatro casas foram soterradas pelo fenômeno, e "não há notícias de seus moradores", avisou um porta-voz do condado de Buncombe. (ANSA).

