Hezbollah confirma morte de Hassan Nasrallah, líder do grupo

"A liderança do Hezbollah jura ao mais nobre, sagrado e precioso mártir da nossa luta repleta de sacrifícios, que continuará a sua jihad contra o inimigo, em apoio a Gaza e à Palestina, e em defesa do Líbano e do seu povo resistente e nobre", informou.

O clérigo muçulmano, que tinha laços bem estreitos com o Irã, comandava o Hezbollah desde 1992.

Os militares israelenses afirmaram que os ataques em território libanês tiveram como alvo o QG de Nasrallah, que ficava "sob um edifício residencial na área de Dahieh, em Beirute".

As Forças de Defesa de Israel (IDF) declararam que Ali Karki, comandante da organização no sul do Líbano e número três do Hezbollah, também teria sido eliminado no bombardeio.

Na visão dos militares israelenses, Nasrallah é um líder "insubstituível" para o Hezbollah, sendo que sua morte poderá enfraquecer o grupo. No entanto, o país segue em alerta máximo para um conflito mais amplo na região. (ANSA).