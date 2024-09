Lautaro Martínez desencanta e guia Inter em vitória na Série A

ROMA, 28 SET (ANSA) - A Internazionale, atual campeã italiana, contou com o estrelismo de Lautaro Martínez para sair vitoriosa de um complicado duelo contra a Udinese, no Bluenergy Stadium, pela sexta rodada da Série A.

Na primeira ação do jogo, Matteo Darmian acionou Davide Frattesi, que saiu na cara do gol e só deu um tapa na bola para vencer Maduka Okoye, que aceitou o fraco chute do oponente nerazzurro.

Ainda na etapa inicial, mas já na parte final, o zagueiro Christian Kabasele apareceu dentro da área interista para acertar um cabeceio e igualar o marcador.