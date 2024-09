Texto final do G7 da Agricultura cita sistema alimentar justo

Ele ainda enfatizou a importância da segurança alimentar sustentável e a contribuição do G7 para o desenvolvimento da agricultura e dos sistemas alimentares na África.

"Devemos trabalhar para crescermos juntos com a África, resolver o problema da segurança alimentar e valorizar os produtos para que possa haver autossuficiência econômica e crescimento da riqueza, evitando que milhares de pessoas sejam obrigadas a fugir em razão da fome", disse o ministro da Agricultura da Itália, Francesco Lollobrigida.

O político acrescentou que os agricultores estão "no centro da proteção do ambiente" e mencionou a importância de garantir mais acessibilidade ao trabalho para as mulheres, pois "muitas sacrificam suas oportunidades e recebem salários mais baixos do que os homens".

Já sobre a soberania alimentar, Lollobrigida analisou que a aprovação do comunicado final do encontro "adquire um caráter global" para que as nações do G7 atinjam esse objetivo. (ANSA).

