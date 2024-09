Inundações no Nepal deixam mais de 140 mortos

Ao todo, mais de três mil pessoas estão envolvidas em operações de resgate com helicópteros e barcos, segundo um porta-voz do Ministério do Interior do Nepal.

O clima neste domingo (29) no Nepal melhorou, o que possibilitou melhores condições para as operações de resgate, recuperação e limpeza nas áreas inundadas. (ANSA).

