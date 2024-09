Itália reforça segurança em bairros judeus de Roma e Veneza

VENEZA, 29 SET (ANSA) - A segurança nas áreas povoadas pela comunidade judaica na Itália, especialmente os históricos "guetos" de Veneza e em Roma, foi reforçada neste domingo (29) após os recentes acontecimentos dos conflitos no Oriente Médio.

A escalada da violência na região, que culminou na morte do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, as últimas manifestações antissemitas no país e a proximidade do aniversário do ataque deflagrado pelo Hamas contra Israel foram os principais motivos da decisão das autoridades.

Apesar do clima de insegurança nas áreas, que está alto desde o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, a situação é mantida sob controle pelas forças de ordem italianas.