Lazio e Roma vencem seus jogos da 6ª rodada da Série A

A Roma também não teve vida fácil contra o recém-promovido Venezia, que abriu o placar no Olímpico com o finlandês Joel Pohjanpalo. Os visitantes seguraram o resultado até os 74 minutos, quando os giallorossi mudaram o rumo do confronto.

Bryan Cristante e Niccolò Pisilli salvaram a equipe comandada por Ivan Juric, que chegou aos nove pontos e ocupa a nona posição da Série A. O Venezia segue em 18º e abre a zona o rebaixamento, com quatro pontos. (ANSA).

