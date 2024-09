Projeções indicam vitória da extrema direita na Áustria

ROMA, 29 SET (ANSA) - Os austríacos votaram neste domingo (29) para decidir um novo Parlamento e, de acordo com as projeções, o Partido da Liberdade (FPO), de extrema-direita, está no caminho para uma vitória histórica nas eleições gerais.

Segundo a projeção feita pela emissora ORF, a sigla, que é liderada por Herbert Kickl, garantiu 29,1% dos votos, enquanto o Partido Popular Austríaco, do chanceler Karl Nehammer, ficou com 26,2%.

"Obrigado, obrigado a todos os eleitores: hoje os austríacos fizeram história. A população era claramente a favor da mudança", declarou o porta-voz do FPO, Michael Schnedlitz.