BEIRUTE, 30 SET (ANSA) - As forças israelenses, que iniciaram nesta segunda-feira (30) uma incursão terrestre limitada em território libanês, realizaram disparos de artilharia perto de vilarejos fronteiriços no sul do Líbano, informou a emissora Al Manar, afiliada ao grupo xiita Hezbollah. (ANSA).

