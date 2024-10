Brasil vai às urnas para eleições em clima de Lula x Bolsonaro

As pesquisas apontam um empate técnico entre Nunes e Boulos, mas Marçal aparece logo atrás, com chances de chegar ao segundo turno em sua primeira eleição.

No Rio de Janeiro, as pesquisas apontam para uma reeleição do prefeito Eduardo Paes (PSD), que conta com apoio de Lula, mas Bolsonaro ainda tenta emplacar seu candidato Alexandre Ramagem (PL), aliado próximo da família e pivô do escândalo de suposta espionagem ilegal contra opositores no governo do ex-presidente.

Já em Porto Alegre, cidade devastada por inundações em maio passado, o prefeito Sebastião Melo (MDB) parece ter conseguido passar imune à tragédia e lidera as pesquisas, com a petista Maria do Rosário e Juliana Brizola (PDT) em seu encalço.

As urnas ficarão abertas das 8h às 17h, e 103 municípios com mais de 200 mil habitantes poderão ter segundo turno em 27 de outubro se nenhum candidato a prefeito alcançar mais da metade dos votos válidos. (ANSA).

