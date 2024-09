Coliseu recebe mostra internacional sobre deusa Afrodite

ROMA, 30 SET (ANSA) - O Parque Arqueológico do Coliseu recebe até 26 de novembro a mostra internacional "Cyprea: a rede de Afrodite". O evento, que promete grande impacto cultural, une arte contemporânea com arqueologia ao celebrar a figura da deusa Afrodite e a relação entre Itália e Chipre.

A exposição, que acontece no Museu do Fórum Romano, busca relançar os valores e a cultura do Mediterrâneo, combinando o eterno com o atual através da releitura de mitos, histórias, lendas, atributos e iconografias da divindade greco-romana.

A mostra reúne obras de artistas do Chipre, "ilha ligada à origem da deusa, e da Itália, onde na época romana era muito difundido o culto a Vênus, escolhida por Caio Júlio César como ascendente divino da Gens Iulia [patrícios romanos], como mãe de Eneias", lembra Alfonsina Russo, diretora do Centro Arqueológico do Coliseu.